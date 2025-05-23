Президент США Дональд Трамп хочет ввести 50%-е пошлины на товары из Европейского союза уже с 1 июня.

Он пишет, что торговые переговоры с ЕС "ни к чему не приводят".

"Европейский Союз, который был создан с основной целью извлечения выгоды из торговли с США, оказался очень сложным партнером. Их мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту с США в размере более 250 000 000 долларов в год, что является совершенно неприемлемым. Наши переговоры с ними ни к чему не приводят! Поэтому я рекомендую ввести прямые пошлины в размере 50% на товары из Европейского союза с 1 июня 2025 года. Пошлины не будут взиматься с товаров, произведенных в США", - написал Трамп.

Ранее президент США заявил, что вести торговлю со странами Евросоюза "во многих отношениях отвратительнее", чем с Китаем.

Ранее СМИ писали, что Евросоюз примет дополнительные меры против США в случае неудачных переговоров об урегулировании торговых разногласий.