Президент Америки Дональд Трамп разослал новую партию писем, уведомляющих торговых партнёров США о повышении пошлин на ввоз их товаров с 1 августа.

Об этом говорится в ряде сообщений, опубликованных в соцсети главы Белого дома в соцсети Truth Social.

Алжир – 30%,

Ливия – 30%,

Ирак – 30%,

Бруней – 25%,

Молдова – 25%,

Филиппины – 20%.

Ранее стало известно, что Трамп введёт пошлины против стран БРИКС.

"Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины только за это. Исключений из правила не будет", – заявил американский лидер.

Напомним, с 1 августа США вводят 25%-ные пошлины для Японии и Южной Кореи.

"Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран... Поэтому мы вводим 25%-ную пошлину на любые поступающие товары", – говорится в письмах, что опубликовал глава Белого дома.

Также СМИ пишут об охлаждении президента США к главе РФ.

Европейский чиновник сообщил, что разочарование Трампа Путиным было замечено ещё в прошлом месяце на саммите НАТО, и что, приостановка поставок оружия Украине "на самом деле не инициирована" самим Трампом.