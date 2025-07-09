Дональд Трамп. Фото – Фейсбук

Президент Америки Дональд Трамп разослал новую партию писем, уведомляющих торговых партнёров США о повышении пошлин на ввоз их товаров с 1 августа.

Об этом говорится в ряде сообщений, опубликованных в соцсети главы Белого дома в соцсети Truth Social.

  • Алжир – 30%,

  • Ливия – 30%,

  • Ирак – 30%,

  • Бруней – 25%,

  • Молдова – 25%,

  • Филиппины – 20%.

Снимок сообщения на truthsocial.com

Снимок сообщения (2) на truthsocial.com

Ранее стало известно, что Трамп введёт пошлины против стран БРИКС.

"Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины только за это. Исключений из правила не будет", – заявил американский лидер.

Напомним, с 1 августа США вводят 25%-ные пошлины для Японии и Южной Кореи.

"Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран... Поэтому мы вводим 25%-ную пошлину на любые поступающие товары", – говорится в письмах, что опубликовал глава Белого дома.

Также СМИ пишут об охлаждении президента США к главе РФ.

Европейский чиновник сообщил, что разочарование Трампа Путиным было замечено ещё в прошлом месяце на саммите НАТО, и что, приостановка поставок оружия Украине "на самом деле не инициирована" самим Трампом.

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