Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин и пригрозил ответными мерами с 1 августа.

Об этом он заявил во время интервью Jornal Nacional.

По словам бразильского главы, продолжение такой стратегии может привести к "бесконечной эскалации".

"Если он будет продолжать играться с пошлинами, это приведёт к бесконечной эскалации - пошлины достигнут миллионов и миллионов процентов. Бразилия не принимает вмешательства во внутренние дела. Он (Трамп - Ред.) имеет право принимать решения в интересах своей страны, но на основе правды. Если кто-то ввёл его в заблуждение, сказав, что США имеют торговый дефицит с Бразилией, - это ложь. Потому что на самом деле США имеют торговый профицит в отношениях с Бразилией", - сказал да Силва.

При этом он отметил, что Бразилия обратится во Всемирную торговую организацию, а также готова с 1 августа вводить ответные пошлины.

Напомним, накануне Трамп заявил о введении пошлин на товары из Бразилии в размере 50%.

Также президент США заявил о введении 35%-ных пошлин на импорт из Канады.