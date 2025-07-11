Президент США Дональд Трамп заявил о введении 35%-ных пошлин на импорт из Канады. Письмо об этом он опубликовал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

Также планируется введение тарифов в размере 15% или 20% для большинства других торговых партнеров.

Новая ставка вступит в силу 1 августа и будет повышена, если Канада примет ответные меры.

В соцсети X премьер Канады Марк Карни заявил, что его правительство продолжит защищать канадских рабочих и предприятия на переговорах с США по мере приближения к указанному сроку.

Reuters отмечает, что пошлина в размере 35% представляет собой повышение по сравнению с нынешней ставкой в ​​25%, которую Трамп назначил для Канады, и является ударом для Карни, который стремился заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

Напомним, вчера Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии в размере 50%.

Ранее американский президент уведомил еще шесть торговых партнёров США о новых пошлинах. Также американский лидер анонсировал пошлины США против стран БРИКС.