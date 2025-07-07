Президент США Дональд Трамп сегодня подпишет указ о переносе конечного срока ввода зарубежных пошлин с 9 июля на 1 августа.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент сегодня подпишет исполнительный указ, переносящий крайний срок с 9 июля на 1 августа", – сказала Левитт на брифинге.

По ее словам, новые ставки пошлин будут официально направлены зарубежным лидерам в течение следующего месяца.

Также она добавила, что Вашингтон направит письма 12 странам о новых пошлинах, которые вступят в силу 1 августа.

"У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию, и примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента Соединенных Штатов", - сказала она.

Уже известно, что среди стран будут следующие:

Казахстан - на его товары вводят пошлины в 25%;

Лаос - пошлины в размере 40%;

Мьянма - 40%;

Малайзия - 25%;

ЮАР - 30%.

Сегодня Трамп уже ввел пошлины в отношении товаров из Японии и Южной Кореи.

Ранее США пригрозили Евросоюзу пошлинами в размере 17% на агроэкспорт в случае отсутствия торгового соглашения.