Трамп продлит 10%-ные пошлины до 1 августа, а 1 августа введет новые. Казахстан получил 25% на свои товары
Президент США Дональд Трамп сегодня подпишет указ о переносе конечного срока ввода зарубежных пошлин с 9 июля на 1 августа.
Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
"Президент сегодня подпишет исполнительный указ, переносящий крайний срок с 9 июля на 1 августа", – сказала Левитт на брифинге.
По ее словам, новые ставки пошлин будут официально направлены зарубежным лидерам в течение следующего месяца.
Также она добавила, что Вашингтон направит письма 12 странам о новых пошлинах, которые вступят в силу 1 августа.
"У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию, и примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента Соединенных Штатов", - сказала она.
Уже известно, что среди стран будут следующие:
- Казахстан - на его товары вводят пошлины в 25%;
- Лаос - пошлины в размере 40%;
- Мьянма - 40%;
- Малайзия - 25%;
- ЮАР - 30%.
Сегодня Трамп уже ввел пошлины в отношении товаров из Японии и Южной Кореи.
Ранее США пригрозили Евросоюзу пошлинами в размере 17% на агроэкспорт в случае отсутствия торгового соглашения.