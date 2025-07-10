Трамп ввёл пошлины на товары из Бразилии в размере 50%.

Текст соответствующего уведомления, адресованного бразильскому лидеру Луле да Сильве публикует сайт Белого дома.

"Уважаемый господин Президент!

Я знал и общался с бывшим президентом Жаиром Болсонару и относился к нему с большим уважением, как и большинство других лидеров стран. То, как Бразилия обращалась с бывшим президентом Болсонару, высокоуважаемым лидером во всем мире во время его правления, в том числе и Соединёнными Штатами, является международным позором. Этот судебный процесс не должен состояться. Это охота на ведьм, которая должна быть прекращена НЕМЕДЛЕННО!

Отчасти из-за коварных нападок Бразилии на свободные выборы и основополагающие права американцев на свободу слова (что недавно продемонстрировал Верховный суд Бразилии, выдавший сотни СЕКРЕТНЫХ и НЕЗАКОННЫХ постановлений о цензуре в отношении американских социальных сетей, угрожая им миллионными штрафами и выдворением с бразильского рынка социальных сетей), начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии 50%-ный тариф на любые бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных тарифов.

Товары, перевезенные с целью уклонения от этого 50%-ного тарифа, будут облагаться этим более высоким тарифом. Кроме того, у нас были годы для обсуждения наших торговых отношений с Бразилией, и мы пришли к выводу, что нам необходимо отказаться от давних и крайне несправедливых торговых отношений, порожденных бразильской тарифной и нетарифной политикой и торговыми барьерами.

Наши отношения, к сожалению, далеки от взаимных. Пожалуйста, поймите, что 50% - это гораздо меньше, чем необходимо для равных условий, которые нам необходимы с вашей страной. И это необходимо для исправления серьёзной несправедливости нынешнего режима. Как вам известно, тариф не будет действовать, если Бразилия или компании вашей страны решат производить продукцию в Соединённых Штатах, и, по сути, мы сделаем всё возможное, чтобы получить соответствующие разрешения быстро, профессионально и в установленном порядке - другими словами, в течение нескольких недель", - пишет Дональд Трамп.

Напомним, Трамп уведомил ещё шесть торговых партнёров США о новых пошлинах. Ранее американский лидер анонсировал пошлины США против стран БРИКС.

Как писала "Страна", Болсонару спешно вылетел из Бразилии во Флориду 30 декабря 2022 года, пропустив инаугурацию своего преемника и заклятого врага Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Он остановился в Киссимми, в доме бывшего бойца смешанных единоборств Хосе Альдо.

Есть признаки того, что его присутствие в США становится неудобным для администрации Байдена. Ранее в этом месяце 41 член Конгресса от Демократической партии подписал письмо с призывом к администрации отозвать визу Болсонару.

"Мы не должны позволять Болсонару или любым другим бывшим бразильским чиновникам укрываться в Соединенных Штатах, чтобы избежать правосудия за любые преступления, которые они могли совершить, находясь у власти", - говорится в письме.