Президент США Дональд Трамп с 1 августа вводит пошлины против Евросоюза. Они составят 30% на все товары из ЕС.

Об этом говорится в соответствующих документах, опубликованных Белым домом.

Аналогичный тариф в 30% Соединенные Штаты вводят и против Мексики.

За несколько дней до этого президент США объявил, что с 1 августа применит 35-процентные пошлины на канадский импорт в США, а также о планах применить тарифы в размере 15-20% к остальным торговым партнерам.

Напомним, вчера Трамп заявил о введении 35%-ных пошлин на импорт из Канады. За день до этого он ввел пошлины на товары из Бразилии в размере 50%.

Ранее американский президент уведомил еще шесть торговых партнёров США о новых пошлинах. Также Трамп анонсировал пошлины в размере 10% от США против стран БРИКС.

Пошлины вводились и в отношении товаров из Японии и Южной Кореи. Единая 25%-ная пошлина на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на рынок США, начнет действовать с 1 августа.

При этом Евросоюзу США грозили пошлинами в размере 17% на агроэкспорт в случае отсутствия торгового соглашения.