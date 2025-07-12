Евросоюз заявил о готовности предпринять ответные действия после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на ввоз товаров из стран блока.

Об этом сообщает газета Politico.

Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к "соразмерным контрмерам".

"Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС. Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС нарушит важные трансатлантические цепочки поставок, что нанесёт ущерб предприятиям и потребителям по обе стороны Атлантики", – заявила фон дер Ляйен, добавив, что Брюссель готов продолжать "конструктивные переговоры с Вашингтоном относительно торгового соглашения.

Politico также сообщает, что сотрудникам Еврокомиссии приказали отложить планы на выходные и вернуться на рабочие места. А правительственные чиновники стран ЕС немедленно перешли в кризисный режим, чтобы попытаться оценить дальнейшие возможные сценарии.

Пять дипломатов ЕС подтвердили изданию, что послы соберутся в 15:30 в воскресенье для экстренных переговоров в преддверии встречи министров торговли в Брюсселе в понедельник.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон осудил введение Трампом торговых пошлин и также пригрозил ответными мерами.

"Вместе с председателем Европейской комиссии Франция выражает крайне резкое неодобрение в связи с объявлением о введении тарифов в размере 30% на экспорт товаров из ЕС в США с 1 августа. Это заявление последовало после нескольких недель активных переговоров Еврокомиссии с США, основанных на конструктивном предложении, сделанном добросовестно. Сохраняя европейское единство, именно комиссия должна сегодня в полной мере продемонстрировать решимость Союза твёрдо отстаивать европейские интересы. В частности, это означает ускорение подготовки убедительных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов, включая механизм противодействия принуждению, если до 1 августа не будет достигнуто консенсуса. Франция полностью поддерживает ЕК в переговорах, которые теперь будут активизированы, с целью достичь взаимоприемлемого соглашения до 1 августа – соглашения, отражающего то уважение, которое торговые партнёры, такие как ЕС и США, должны проявлять друг к другу, учитывая их общие интересы и взаимосвязанные цепочки поставок", – написал Макрон в Х.

Ранее президент Бразилии раскритиковал введение новых пошлин и пригрозил США ответными мерами.

Напомним, также Дональд Трамп ввёл пошлины против Канады на уровне 35%.