Торговля между Евросоюзом и США станет "практически невозможной", если американский президент Дональд Трамп введет 30-процентные пошлины, как угрожает сделать с 1 августа.

Об этом заявил комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович, его словам передает газета Financial Times.

Как сказал еврочиновник, введение такого тарифа окажет огромное влияние на торговлю.

"Продолжать торговлю в том объёме, к которому мы привыкли в трансатлантических отношениях, будет практически невозможно. Трансатлантические цепочки поставок серьёзно пострадают по обе стороны Атлантики. Покажите мне хоть одного лидера отрасли, которого устраивает эта тарифная политика", - сказал Шефчович.

При этом он добавил, что переговоры с Вашингтоном продолжаются, и "у нас сложилось ощущение, что мы очень близки к соглашению". Однако письмо Трампа с угрозой пошлин сбило европейцев с толку.

Ранее мы писали о том, что с 1 августа Трамп анонсировал введение пошлин в отношении стран Евросоюза. Они составят 30% на все товары из региона ЕС.

Почему американский глава давит на Европу новыми пошлинами, мы разбирали в отдельном материале.