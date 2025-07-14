На фоне ожидания анонсированного на понедельник заявления Дональда Трампа по поводу войны в Украине на второй план в украинском и российском информационном поле отошло решение президента США ввести с 1 августа 30%-ные пошлины на ввоз товаров из ЕС. Хотя оно может иметь стратегические последствия.



По распространенной версии, Трамп таким образом стремится подтолкнуть европейцев к заключению торгового соглашения с США. Но если США используют такие методы, то понятно, что в Вашингтоне хотят выписать это соглашение не в пользу европейцев.



В принципе Трамп никогда не скрывал своего крайне негативного отношения к ЕС. Несколько месяцев назад он заявил, что "Евросоюз был создан, чтобы уничтожить Америку", и раскритиковал положительное сальдо ЕС в торговле с США. То есть Трамп воспринимает Евросоюз не как союзника, а как одного из основных конкурентов Штатов на мировом рынке.



Плюс к тому ЕС с его социальной системой, включающей бесплатное образование и здравоохранение, высокие социальные стандарты и поддержку граждан государством, является идеологически враждебным для Трампа. Само существование такой системы дает дополнительные аргументы левым силам в США добиваться изменений в самих Штатах. Вопрос о том, почему в стране, в отличие от Европы, нет бесплатного образования и медицины, хотя у США самый большой в мире бюджет, волнует многих американцев. В том числе трампистов, часть из которых призывает меньше тратить денег на военные цели и внешнюю политику и больше внутри страны.



Поэтому для Трампа и - шире - для правых сил в Штатах ликвидация проекта Евросоюза в его нынешнем виде является одной из главных задач. А принуждение ЕС к невыгодным европейцам торговым соглашениям с Америкой – лишь один из инструментов этой политики.



Второй инструмент – это побуждение Европы к увеличению военных расходов. Мы уже писали, что это не решит, а резко обострит существующие экономические проблемы ЕС, так как придется еще больше увеличивать госдолг (в первую очередь Германии), то есть осуществлять эмиссию евро, что усугубит финансовые и бюджетные проблемы стран Европы, в том числе побуждая их снижать соцстандарты. При этом огромная доля средств на военные цели будет потрачена на покупку американского оружия. Другими словами, деньги утекут за океан. Поэтому увеличение военных бюджетов европейских стран - это форма, с одной стороны, экономического обескровливания Европы в дополнение к введению тарифов, с другой стороны – инструмент демонтажа европейского социального государства, раздражающего правые силы.



Каким образом все это может повлиять на войну в Украине?

В окружении Трампа и в Республиканской партии есть разные точки зрения на вопрос, нужно или нет вести дело к завершению войны в Украине.

Часть считает, что в интересах США как можно быстрее завершить войну, чтобы сконцентрировать силы на противостоянии Китаю и на активной политике на Ближнем Востоке, а также не допустить дальнейшего сближения Китая и России. Другая же настаивает на том, что война в Украине - это хороший бизнес для США, так как увеличивает продажи американского оружия и энергоносителей, которые в той же Европе замещают более дешёвые российские. А также - что важно в рамках стратегии Трампа по обескровливанию ЕС - поддерживает среди европейцев страх перед российской угрозой, побуждая их больше раскошеливаться на покупку американского оружия и тратить деньги на поддержку Украины, в том числе в виде закупок американского оружия для нужд ВСУ (на это, к слову, сейчас и делают упор "ястребы" в Республиканской партии). Сторонники такой точки зрения доказывают, что если сейчас война закончится, то Евросоюз ради очевидных экономических выгод быстро восстановит отношения с Россией как минимум в сфере закупки нефти и газа, чем укрепит свое положение, поломав стратегию Трампа по обескровливанию. Также у европейцев будет меньше стимулов тратить деньги на покупку американского оружия.

К какой точке зрения в итоге склонится Трамп, возможно, станет понятно по его сегодняшнему заявлению. Хотя не исключено, что он попытается даже как-то совместить два подхода: с одной стороны, побуждать ЕС и дальше тратить деньги на американское оружие (он уже заявил, что готов дать Украине системы ПВО при условии их оплаты европейцами), с другой – не закрывать полностью двери для сделки с Россией, чтобы оторвать ее от Китая.



Но в данном контексте важно то, что для Европы объективно выгодно скорейшее завершение войны в Украине, которая все в большей степени становится инструментом ее обескровливания.



Естественно, если рассуждать с точки зрения логики и здравого смысла, скорейшее завершение войны с последующим восстановлением отношений с ЕС выгодно и России. Правда, существует теория, согласно которой РФ заинтересована в ослаблении ЕС, чтобы иметь дело с отдельными странами. В этом плане интересы Москвы и Вашингтона совпадают.

Формально, возможно, это и так. Однако практически ослабление ЕС приведет к усилению зависимости европейских стран не от России, а от США. И Вашингтон эту зависимость скорее всего будет использовать для поддержания постоянного напряжения в российско-европейских отношениях, чтобы обнулить вероятность опасного для Вашингтона альянса ЕС и РФ, о котором много говорили в период до 2014 года, а некоторые даже до 2022-го. Поэтому с такой точки зрения РФ и еще Китаю было бы выгодно не ослабление ЕС (в конце концов, это огромный рынок сбыта), а раскол между Евросоюзом и США. Поэтому интересы России и Америки на европейском направлении не только не идентичны, но и прямо противоположны друг другу.



Естественно, окончание войны выгодно и украинцам. По большому счету, единственное, что может гарантировать долгосрочный мир в Украине и в целом на европейском континенте, - это соглашение о мирном сосуществовании и восстановлении отношений между Украиной, Россией и ЕС, в котором США – четвертый лишний.



Но это если рассуждать с точки зрения логики и здравого смысла. В реальности же сейчас стороны действуют ровно наоборот. Москва отказывается прекращать огонь, выставляя заведомо неприемлемые для Украины условия перемирия и все в большей степени обозначая именно Европу как своего главного противника. В Европе же доминирует "партия войны", призывающая готовиться к конфликту с РФ и продвигающая теорию о выгодности для Европы затягивания войны в Украине, так как иначе Россия тут же нападет. Насколько эта теория обоснована, мы анализировали в отдельном материале. Также "партия войны" прилагает усилия, чтобы минимизировать и без того небольшую вероятность согласия Кремля на перемирие, например, заявлениями о намерении ввести в Украину европейские войска сразу после прекращения огня.

В итоге складывается парадоксальная картина: ЕС и Россия, стороны, которым продолжение войны в Украине с точки зрения их стратегических интересов предельно не выгодно, демонстрируют жесткую воинственность. А на их фоне США, которым продолжение войны по многим причинам выгодно, выглядят миротворцем.

Ситуация откровенно противоестественная. Но чтобы ее исправить, нужны по-настоящему тектонические изменения в стратегии действий и глобальных подходах Европы, Украины и России, полный отказ от курса, которым они шли начиная с 2014 года.