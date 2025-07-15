Сенатор США Линдси Грэм считает, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно спросить у иранского аятоллы Али Хаменеи, что будет, если РФ не согласится на прекращение огня в Украине в течение 50-дневного срока.

Об этом Грэм написал в соцсети X.

"Заявление Трампа вчера о поставках оружия американского производства – оплаченного европейцами – Украине через НАТО было воспринято с воодушевлением. Не менее важным стало его заявление о том, что если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней, он введёт тарифы до 100% против стран, покупающих дешёвую российскую нефть и тем самым подпитывающих военную машину Путина, – нанося удар по самому больному месту. Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдёт на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле. Если бы я был страной, покупающей дешёвую российскую нефть и поддерживающей Путина, я бы воспринял слова президента Трампа всерьёз", – заявил сенатор.

Напомним, удары Израиля по Ирану последовали после того как истек 60-дневный срок, который Тегерану дал Трамп для заключения "ядерной сделки" с отказом от обогащения урана.

Впрочем, судя из контекста заявления Грэма, он имеет в виду, что на 51-й день начнутся не удары американцев по РФ, а будут введены обещанные Трампом вторичные 100%-ные пошлины против стран, которые покупают российские энергоносители и другие товары.

Что может произойти через 50 дней, мы подробно анализировали в отдельном материале.