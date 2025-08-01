В американский Сенат внесли сразу несколько законопроектов, которые предусматривают выделение новых пакетов военной помощи Украине. Они не утверждались с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, комитет Сената США по ассигнованиям поддержал законопроект, который предусматривает выделение миллиарда долларов военной помощи Украине в 2026 году.

800 млн пойдут на программу USAI и 225 млн - "Baltic Security Initiative".

Также Маркарова пишет, что в комитете иностранных дел представили двухпартийный законопроект, которым предлагается выделить Украине в 2026 и 2027 годах 30 млрд долл. на прямую военную помощь, 500 млн на случай чрезвычайных ситуаций, 600 млн на правоохранительные органы, антикоррупционные программы и привлечение к ответственности за военные преступления.

Эти средства будут засчитаны вкладами в ресурсный Фонд, созданный Украиной и США.

Миллиард долларов предлагается выделить на совместное создание дронов США с Украиной и Тайванем.

Сенаторы призывают конфисковать замороженные активы РФ или увеличить доходы с них для помощи Украине.

В то же время все эти законопроекты ещё должны быть утверждены Конгрессом США. И пока неизвестно даст ли Трамп отмашку голосовать за них республиканскому большинству. Ранее он неоднократно заявлял, что Вашингтон более не будет отправлять оружие Украине бесплатно, а предоставит его только за деньги. Как говорит Трамп, за оружие для Украины заплатят европейцы.

Ранее Reuters сообщал, что комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине на 800 миллионов долларов в 2026 году.

Накануне комитет сената США по делам вооруженных сил утвердил оборонный бюджет страны на 2026 год. В нем помощь Украине на нужды безопасности увеличена с 300 до 500 миллионов долларов.