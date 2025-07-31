Президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине к 8 августа.

Об этом заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли 15 членам Совета безопасности ООН, сообщает агентство Reuters.

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа. Соединённые Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", – сказал Келли.

Напомним, Трамп заявил, что десятидневный срок ультиматума для прекращения огня в Украине начался 29 июля. Судя по сообщению США в ООН, Вашингтон будет считать 8 августа последний днём для ответа на ультиматум.

Мы разбирались в отдельном материале, что произойдет после истечения выдвинутого Трампом 10-дневного ультиматума Путину.

Между тем война в Украине идет 1254-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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