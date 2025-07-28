Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что сокращает срок ультиматума российскому президенту Владимиру Путину для завершения войны в Украине. Напомним, раньше срок был до конца августа. Новый же истекает, по словам главы Белого дома, уже через 10-12 дней. Правда, Трамп уточнил, что ещё отдельно официально подтвердит сокращение периода ожидания сегодня или завтра.

Свою новую позицию глава Белого дома объяснил отсутствием прогресса в мирных переговорах.

Главный вопрос - что произойдет, если Путин не даст согласия на перемирие в установленный срок?

Сам Трамп уже, собственно, на этот вопрос и ответил. Он сказал, что введет вторичные санкции: 100%-ные пошлины для стран, покупающих российские энергоносители. Тем самым он поставит их перед выбором: продолжать покупать нефть и газ из РФ и потерять рынок США или прекратить покупку российского топлива и избежать 100%-ных пошлин.

Раньше многие, в том числе на Западе, сомневались, решится ли Трамп на введение вторичных санкций, что может вызвать рост цен на нефть и новый виток мировой торговой войны. Сокращение срока ультиматума может указывать на то, что готовность вводить 100%-ные санкции у президента США все-таки имеется.

Возможно, на это повлияла вчерашняя торговая сделка с Евросоюзом, который взял обязательство увеличить закупки американских энергоносителей вместо российских. Возможно, есть ещё некие публично не озвученные договоренности с Саудовской Аравией об увеличении добычи и с Индией - об отказе последней от закупки российской нефти.

Мы уже писали, что введение пошлин против стран, покупающих российские энергоносители, потенциально окажется ударом огромной силы по доходам РФ от экспорта. Но только при одном условии: если вторичным санкциям США подчинится Китай и откажется покупать энергоносители из РФ.

Если же Китай не откажется от закупок и в ответ на введение Трампом 100%-ных пошлин против своих товаров введет 100%-ные пошлины на американские товары (и вполне вероятно, что вслед за КНР так же могут поступить другие страны), то США, не исключено, будут вынуждены отступить и отменить вторичные санкции против РФ. Более того, если Китай заранее предупредит об этом Вашингтон, то высока вероятность отказа США вводить вторичные санкции. А если пошлины и останутся, то серьёзного ущерба они России не причинят.

Других же столь мощных, как вторичные санкции, средств воздействия на Россию у США нет - кроме, конечно, прямого вступления в войну с РФ, на что Вашингтон не пойдет из-за угрозы ядерного конфликта.

Итого сейчас есть четыре сценария развития событий.

Первый: Китай дает понять, что намерен подчиниться вторичным санкциям США; РФ соглашается на прекращения огня, возможно, попытавшись выторговать взамен у США побольше уступок.

Второй: Китай дает понять, что намерен подчиниться вторичным санкциям США. Но Кремль решает продолжать войну в фактической изоляции, при этом сокращая социальные, инфраструктурные и прочие невоенные расходы с перспективой тяжелейшего кризиса в экономике в долгой войне на истощение.

Третий: Кремль воспринимает вторичные американские санкции как объявление войны и идет на резкую эскалацию вплоть до ультиматума с угрозой ядерного удара по США, если санкции не будут отменены.

Четвертый: Китай не отказывается от покупок российских нефти и газа. В ответ на введение американских пошлин на китайские товары Пекин вводит свои на американские. Вслед за Китаем и некоторые другие страны продолжают закупки нефти и газа в РФ. Это минимизирует потери России. Война продолжается в нынешнем формате.