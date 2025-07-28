Пока в Киеве разворачивается политический кризис вокруг атаки Зеленского на антикоррупционную вертикаль и, параллельно постепенно истекают 50 дней, отведенные Трампом Путину для прекращения войны, важные события, которые могут прямо повлиять на Украину сейчас происходят по линии отношений США-ЕС и США-Китай.

Вчера американцы и европейцы заключили торговое соглашение, одним из элементов которого является обязательство ЕС увеличить закупки американских нефти и газа. В том числе, за счет прекращения (или резкого сокращения) закупок энергоносителей в России.

И вчера же министр торговли США Латник, заявил, что министр финансов Бессент обсудит санкции против России на встрече с руководством Китая.

О чем идет речь - нетрудно догадаться. Трамп, в случае отказа Путина от завершения войны, угрожает ввести 100% пошлины против тех стран, которые будут покупать российские энергоносители. То есть, фактически весь мир будет поставлен Америкой перед выбором - либо продолжать закупать нефть и газ в России и потерять доступ на рынок США, либо сохранить доступ на рынок США, но отказаться от закупок российских энергосителей.

Потенциально это может нанести удар грандиозной силы по российской экономике, радикально обрушив экспорт (даже с учетом возможностей обхода санкций). РФ окажется в ситуации фактически полной международной экономической изоляции - как Ирак времен позднего Хусейна, Югославия с 1992 по 2000 год или же режим апартеида в ЮАР с конца 80-х годов, когда санкции против него стали реально применять страны Запада.

Правда, в России и даже на Западе распространены скептические оценки перспектив подобных санкций. Считается, что Трамп не решится их вводить из-за опасений нового витка торговый войны и роста цен на нефть. Однако, все ж таки вероятность введения 100% пошлин совсем не нулевая. Особенно с учетом заявленных планов увеличения поставок американских энергоносителей в ЕС за счет вытеснения с рынка российской нефти и газа. А удержать цены можно будет за счет увеличения добычи как в самих Штатах, так и в других нефтедобывающих странах. Таким образом, вытеснение российских энергоносителей приведет к резкому росту доходов их конкурентов из других стран.

Сломать этот сценарий и побудить США отказаться от введения вторичных санкций может только одна страна - Китай. Если Пекин однозначно заявит, что продолжит покупать российские энергоносители в любом случае, а в ответ на введение 100% пошлин Америкой введет аналогичные пошлины на товары из США, то Вашингтон, с большой долей вероятностью, от идеи вторичных санкций откажется, чтоб не провоцировать новый виток мировой торговой войны. Тем более, что вслед за Китаем аналогичную позицию могут занять и многие другие страны, что станет тяжелейшим геополитическим поражением США.

Если же Китай даст понять, что подчинится вторичным санкциям США и перестанет закупать российские нефть и газ, то, в таком случае, перед Кремлем будет развилка из трех вариантов.

Первое - согласиться на прекращения огня. Возможно, попытавшись выторговать взамен у США побольше уступок.

Второе - продолжать войну в фактической изоляции, при этом сокращая социальные, инфраструктурные и прочие невоенные расходы с перспективой тяжелейшего кризиса в экономике в долгой войне на истощение.

Третье - воспринять вторичные американские санкции как объявление войны и пойти на увеличение эскалации вплоть до ультиматума с угрозой ядерного удара по США, если санкции не будут отменены.

Но, повторимся, очень многое зависит от того, какую позицию займёт Китай. Поэтому итоги переговоров Вашингтона и Пекина очень важны - от них будет зависеть то, по какому пути в дальнейшем пойдет война в Украине.