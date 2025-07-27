В Шотландии началась встреча президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщают американские СМИ.

Главной темой встречи стали пошлины, которыми Соединенные Штаты угрожают обложить Евросоюз с 1 августа.

При этом сам Трамп сделал заявление, что достижение торгового соглашения с Европейским Союзом достигнуто.

Евросоюз должен будет закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд, а также инвестирует в американскую экономику еще $600 млрд.

Торги происходили за уменьшение тарифов с 30% до 15%. Ранее опускаться ниже этой цифры президент США, судя по его репликам, похоже, не планировал.

"Можете ли Вы сделать ставку тарифа для ЕС лучше, чем 15%?" - спросил у Трампа журналист. "Лучше, то есть ниже? Нет!" - ответил президент США.

Reuters также публикует подробности рамочного торгового соглашения США и Евросоюза, которое заключили сегодня.

Согласно договоренностям, с 1 августа будет введена базовая пошлина в 15% на европейские товары, ввозимые в США.

Взамен ЕС обязуется закупить у США энергоносители и военную технику. Энергоресурсов будет закуплено на $750 млрд, а военной техники, по словам Трампа, "огромное количество".

Также в заявлении указано, что соглашение "проясняет правила игры" для европейских компаний, хотя европейские власти рассчитывали на беспошлинную торговлю.

По словам Трампа, сделка позволяет избежать обострения спора между двумя крупнейшими экономиками, на долю которых приходится почти треть мировой торговли.

Еврокомиссия также пообещала США полностью заменить российскую нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, страны ЕС "все еще закупают слишком много российского газа", а нефтепродукты из РФ продолжают поступать "через черный ход".

Трамп же подчеркнул, что США будут поставлять странам НАТО военную технику, которую те смогут передавать Украине. По его словам, "партнеры будут делать с этим оборудованием все, что захотят".

Ранее западные СМИ писали, что торговые переговорщики Брюсселя и Вашингтона вели интенсивную подготовительную работу перед ключевой встречей Трампа с фон дер Ляйен.

При этом накануне Bloomberg писал, что Евросоюз приготовил миллиардные пошлины против США, если Трамп не отменит тарифы до августа.