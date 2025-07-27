Торговые переговорщики Брюсселя и Вашингтона ведут интенсивную подготовительную работу перед ключевой встречей президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает британская газета The Financial Times.

Делегации обсуждают возможную сделку, которая установит пошлины в размере около 15% на большую часть импорта из ЕС в Америку.

Газета передает, что местами переговоры носили напряжённый характер: Брюссель стремится заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать, как считает редакция, разрушительной для экономики трансатлантической войны пошлин.

Ранее глава Еврокомиссии сообщила, что встретится с Дональдом Трампом в воскресенье, 27 июля, в Шотландии, чтобы обсудить торговлю.

"После удачного разговора с Трампом мы договорились встретиться в Шотландии в воскресенье, чтобы обсудить трансатлантические торговые отношения и то, как мы можем сохранить их прочность", - написала фон дер Ляйен в пятницу в соцсети X.

Накануне Bloomberg писал, что ЕС приготовил миллиардные пошлины против США, если Трамп не отменит тарифы до августа.