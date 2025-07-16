Все больше стран Европейского союза поддерживают Францию в призыве пойти на жесткую торговую конфронтацию с США из-за угрозы ввести с 1 августа 30-процентные пошлины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Более 6 европейских стран согласны, что блок должен впервые в истории задействовать свой самый мощный торговый инструмент ACI, который дает Брюсселю широкие полномочия для принятия ответных мер.

Например, введение новых налогов на американских технологических гигантов, целевые ограничения на инвестиции США в ЕС, ограничение доступа к определенным частям рынка ЕС или ограничение участия американских компаний в тендерах на государственные контракты в Европе.

Вероятно, это вызовет еще более широкую трансатлантическую торговую войну. Пока в ЕС предпочитают продолжать переговоры и воздерживаться от этого инструмента.

Напомним, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что Евросоюз подготовил для США ответные пошлины на €72 млрд.

Почему президент США Дональд Трамп давит на ЕС пошлинами и как это скажется на войне в Украине, мы разбирались в отдельном материале.