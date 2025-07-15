Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва издал указ, позволяющий приостановить концессии американским предпринимателям в случае ввода Соединенными Штатами пошлин на бразильские товары в размере 50% с 1 августа.

Об этом Лула да Силва сообщил в соцсети X.

Как написал бразильский президент, указ также предполагает создание особого комитета для выработки ответных мер на пошлины США.

"В качестве первой задачи комитет выслушает предпринимателей, чтобы определить последствия объявления президентом США тарифов в размере 50% на все товары, импортируемые из Бразилии", - написал Лула да Силва.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввёл пошлины на товары из Бразилии в размере 50%.

В свою очередь президент Бразилии раскритиковал введение Трампом новых пошлин и пригрозил ответными мерами.

Между тем после введения Штатами пошлин в Бразилии сожгли чучело Трампа и американский флаг.

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