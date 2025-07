Индия, Китай и Бразилия "могут очень пострадать" от потенциальных вторичных санкций, если продолжат торговать с Россией.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт издание The New Voice of Ukraine.

Глава Североатлантического альянса призвал партнёров РФ потребовать от Москвы прекращения боевых действий против Украины.

"Пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите, что ему нужно серьёзно отнестись к мирным переговорам", – сказал Рютте.

Напомним, Рютте считает, что Китай попытается втянуть Россию в войну с НАТО перед вторжением на Тайвань.

Война в Украине продолжается 1238-й день. Последние новости с ключевыми событиями 15 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Луганской области войска РФ захватили посёлок Белогоровку – последний населённый пункт региона, находившийся под контролем Украины. На Харьковщине неприятель продвинулся к северу от Купянска и заняли село Красное Первое. Кроме того, отмечено перемещение противника в направлении Боровой – в районе Новомихайловки.

