Брюссель допускает достижения торгового консенсуса с Вашингтоном, в результате чего пошлины на импорт в США для стран ЕС будут снижены до 15%.

Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg.

В статье говорится, что в торговых переговорах между США и ЕС сегодня наметился прогресс: у Европы есть перспектива получить 15% на большинство позиций экспорта в США (вместо 30%, которыми грозит Трамп).

При этом основным камнем преткновения остаётся продукция автомобильной промышленности, для которой такой ставки, возможно, добиться не удастся.

Что касается экспорта стали и алюминия, то для него может быть установлена экспортная квота, сверх которой пошлина составит 50%.

Дипломаты говорят, что в ЕС есть оптимизм по поводу сделки. При этом есть также понимание, что любое соглашение потребует личного одобрения президента США Дональда Трампа, а его решение предсказать сложно.

Накануне Bloomberg писали, что ЕС приготовил миллиардные пошлины против США, если Трамп не отменит тарифы до августа.

В целом пошлины хотят ввести на треть американских товаров, идущих европейский рынок, – в первую очередь, на самолёты "Боинг" и автомобили из США.

Как мы сообщали, Штаты не будут давать Евросоюзу отсрочку от введения повышенных торговых пошлин.