Президент США Дональд Трамп сообщил о торговой сделке с Японией. С его слов, "по его указанию" Токио инвестирует в Штаты 550 млрд долл.

Об этом он заявил на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что согласованная сделка может быть "самой крупной в истории".

"Мы только что заключили грандиозную сделку с Японией — возможно, самую крупную в истории. По моему указанию Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в Соединённые Штаты, и США получат 90% прибыли. Эта сделка создаст сотни тысяч рабочих мест — ничего подобного ещё не было", - сообщает американский глава.

При этом он отмечает, что для Японии будут установлены тарифы в размере 15%. Она откроет свой рынок для американских товаров - автомобилей, грузовиков, риса и других продуктов.

Ранее в Bloomberg писали, что всё больше стран Европейского Союза поддерживают Францию в призыве пойти на торговую конфронтацию с Соединенными Штатами.

Напомним, "Страна" в отдельной статье разбиралась в том, чего именно добивается Трамп, вводя 30%-ные пошлины против Евросоюза.