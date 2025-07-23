ЕС готов ввести 30% пошлины на товары из США на сумму около 100 млрд евро, если Трамп реализует угрозу об аналогичных тарифах после 1 августа.

Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg.

Источники издания сообщают, что ответные меры со стороны Брюсселя вступят в силу в следующем месяце при отсутствии консенсуса с Вашингтоном.

В целом пошлины хотят ввести на треть американских товаров, идущих европейский рынок, – в первую очередь, на самолёты "Боинг" и автомобили из США.

Напомним, в Белом доме предупредили, что США не будут давать ЕС отсрочку от введения повышенных торговых пошлин.

"Нет, это жёсткий срок, поэтому первого августа вступят в силу новые пошлины", – отметил глава Министерства торговли США Говард Латник, отвечая на соответствующий вопрос телеканала.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что "Трамп собирается надрать задницу" Путину, введя 100%-е пошлины на покупателей нефти РФ.

"Путин, твоя очередь приближается – Трамп собирается надрать тебе задницу! <...> Путин может пережить санкции, ему может быть плевать на российских солдат, но Китай, Индия и Бразилия вот-вот столкнутся с выбором между американской экономикой и помощью Путину. И я думаю, они выберут американскую экономику", – сказал сенатор в эфире новостей.