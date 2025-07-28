Президент США Дональд Трамп заявил, что сократит свой 50-дневный ультиматум Владимиру Путину для согласия на перемирия, потому что "уже знает ответ".

Об этом он сообщил во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

"У нас с вами были обсуждения, и мы думали, что уже не раз пришли к какому-то решению. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-нибудь город вроде Киева, убивает много людей, и я говорю: так делать не надо. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Я очень разочарован в президенте Путине. Поэтому нам придётся пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю ответ", - заявил Трамп.

Вскоре после этого он действительно установил новый срок для России, чтобы закончить войну в Украине: 10-12 дней начиная с сегодня. В случае невыполнения требования глава Белого дома пригрозил ввести пошлины в размере 100% против стран, которые покупают российские энергоносители.

"Нет смысла ждать. Это были 50 дней, сейчас будет 10-12 дней. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", - сказал американский президент по итогам переговоров с премьер-министром Стармером.

По его словам, он "с любовью относится к российскому народу" и не хотел бы вводить санкции из-за Украины, но намерен прибегнуть к жестким вторичным ограничениям, если не будет прогресса с перемирием.

"Мы введем вторичные санкции против России, если не заключим соглашение. Возможно, мы заключим соглашение. Я не знаю. Путин должен заключить соглашение", - сказал Трамп.

Он намерен "сегодня или завтра" официально подтвердить новый срок для заключения перемирия в Украине.

Наконец, глава Белого дома заявил, что больше не заинтересован в разговорах с Путиным.

"Я не знаю. Мне уже не так интересно разговаривать. У нас бывали такие приятные беседы, такие уважительные и хорошие беседы. А потом на следующую ночь люди умирают от ракеты. Так что не знаю. Посмотрим, что будет", - отметил Трамп.

Как добавил Трамп, Россия могла бы быть "очень богатой", но "вместо этого они тратят все деньги на войну".

"Путин хотел заключать с нами торговые сделки. Он всё время об этом говорит. И я представлял себе, что у нас может быть много торговли с Россией — у них ведь много ценных ресурсов. Если говорить о редкоземельных металлах, у них их действительно много, правда? У них почти все возможные виды. Земля у них огромная. Россия могла бы быть такой богатой. Она могла бы быть очень богатой. Она могла бы процветать, как почти ни одна другая страна. Вместо этого они тратят все деньги на войну. Всё — на войну и убийства, и это для меня не имеет смысла. Я думал, он захочет поскорее всё это закончить. Мне правда казалось, что это плохо", - заявил президент США.

Напомним, президент США угрожал Путину, что если в течение 50 дней он не согласится на перемирия в Украине, то США введут 100-процентные вторичные пошлины в отношении покупателей российских энергоресурсов.

Вскоре в Госдепе заявили, что США не относятся строго к установленному Трампом дедлайну с санкциями против России.