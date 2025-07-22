США не планируют строго придерживаться объявленного президентом страны Дональдом Трампом срока об урегулировании в Украине к сентябрю.

Об этом заявила на брифинге представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

По ее словам, о корректировке сроков будут принимать решение по ходу переговоров.

"Если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться. Это никогда не статично. Для большинства из нас планы имеют статичный характер. Мы назначаем что-то, выбираем дату для встречи в следующем месяце. Это не тот случай", - сказала она.

Напомним, 14 июля Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на жесткие ограничения в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в урегулировании войны в Украине.

Сегодня Палата представителей США закрылась на каникулы до сентября. Это означает, что до осени законодатели не будут рассматривать и законопроект о санкциях против Москвы.