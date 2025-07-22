Украину к переговорам с РФ подтолкнула перепалка Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая произошла 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома.

Такое мнение высказал колумнист газеты The New York Times Стивен Вертхэйм.

"Трамп сразу же разрушил табу, которое сдерживало обсуждение дипломатического компромисса для прекращения войны в Украине — необходимый и продуктивный шаг. Комментаторы отреагировали с отвращением, когда его администрация заявила, что Киев не вернет всю свою территорию и не вступит в НАТО, но эти уступки были сделаны не только России, но и реальности. Даже инцидент в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским, каким бы неприятным он ни был, послужил своей цели: он помог убедить Зеленского не настаивать на серьезных гарантиях безопасности со стороны США и склонить его к переговорам с Россией о прекращении огня", - пишет Вертхэйм.

Зимой мы приводили полностью спор президентов стран, во время которого Трамп настаивал на необходимости поскорее заканчивать войну.

Власти США считают виновным в перепалке Зеленского.