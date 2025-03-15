В перепалке, которая произошла в Белом доме, виноват президент Украины Владимир Зеленский.

Так утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

На вопрос журналистки телеканала Fox News, планировали ли американцы "играть в хорошего и плохого копа", вице-президент США ответил отрицательно.

"Нет, это не было запланировано. Он (Зеленский - Ред.) разозлился, и все пошло наперекосяк", – сказал он.

Как сообщал телеканал NBC News, конфликт Зеленского с Вэнсом, с которого началась перепалка в Овальном кабинете с участием Трампа, был спонтанным.

Напомним, недавно спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что Зеленский написал президенту США письмо с извинениями за конфликт в Белом доме.

Ранее было известно только о публичном сообщении Зеленского, где он выражал "сожаление" (но не извинения) за перепалку в Белом доме.

Западные издания сообщали, что написать пост с сожалением о ссоре в Белом доме Зеленского вынудило ограничение передачи разведданных Украине.

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