Палата представителей конгресса США закрылась на каникулы до сентября.

Об этом сообщил ее спикер Майк Джонсон.

Вчера Джонсон заявил, что не планирует проводить голосование по каким-либо мерам, связанным с делом Джеффри Эпштейна, в последнюю неделю работы палаты представителей перед августовскими каникулами, несмотря на сильное давление со стороны некоторых республиканцев с требованием открыто высказаться по этому вопросу.

"Я считаю, что нам нужно, чтобы у администрации было пространство для того, чтобы делать то, что она делает, и если дальнейшие действия конгресса будут необходимы или уместны, то мы их рассмотрим. Но, но я не думаю, что мы подошли к этому моменту, потому что мы согласны с президентом", - сказал Джонсон телеканалу CNN.

А сегодня он сообщил, что парламентарии теперь соберутся на ближайшее плановое заседание лишь в сентябре.

Это означает, что в течение 50-дневного срока, который дал РФ Дональд Трамп, не будут рассматривать и законопроект о санкциях против Москвы.

Напомним, Трамп пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на перемирие до конца августа.