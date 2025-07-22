Палата представителей ушла на каникулы до осени
Палата представителей конгресса США закрылась на каникулы до сентября.
Об этом сообщил ее спикер Майк Джонсон.
Вчера Джонсон заявил, что не планирует проводить голосование по каким-либо мерам, связанным с делом Джеффри Эпштейна, в последнюю неделю работы палаты представителей перед августовскими каникулами, несмотря на сильное давление со стороны некоторых республиканцев с требованием открыто высказаться по этому вопросу.
"Я считаю, что нам нужно, чтобы у администрации было пространство для того, чтобы делать то, что она делает, и если дальнейшие действия конгресса будут необходимы или уместны, то мы их рассмотрим. Но, но я не думаю, что мы подошли к этому моменту, потому что мы согласны с президентом", - сказал Джонсон телеканалу CNN.
А сегодня он сообщил, что парламентарии теперь соберутся на ближайшее плановое заседание лишь в сентябре.
Это означает, что в течение 50-дневного срока, который дал РФ Дональд Трамп, не будут рассматривать и законопроект о санкциях против Москвы.
Напомним, Трамп пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на перемирие до конца августа.