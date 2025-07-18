Трамп распорядился рассекретить материалы по делу Эпштейна
Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил генеральному прокурору Пэм Бонди опубликовать все материалы большого жюри по делу Джеффри Эпштейна, если это одобрит суд.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, это нужно, "чтобы положить конец очередной афере демократов".
"Учитывая несуразное количество внимания, которое уделяется Джеффри Эпштейну, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди при условии одобрения судом предъявить все имеющие отношение к делу показания, данные перед большим жюри" - написал глава Белого дома.
Генпрокурор Бонди оперативно отреагировала в Х, заявив о готовности уже на следующий день передать суду рассекреченные стенограммы заседаний большого жюри.
Вчера американский президент США призывал ФБР обнародовать все материалы по делу Эпштейна.
А издание The Wall Street Journal написало, что в 2003 году Трамп якобы отправил Эпштейну на 50-летие открытку с контуром обнажённой женщины и текстом: "С днём рождения - и пусть каждый день будет ещё одним прекрасным секретом". Трамп после этого решил подать на газету в суд.