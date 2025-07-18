Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил генеральному прокурору Пэм Бонди опубликовать все материалы большого жюри по делу Джеффри Эпштейна, если это одобрит суд.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, это нужно, "чтобы положить конец очередной афере демократов".

"Учитывая несуразное количество внимания, которое уделяется Джеффри Эпштейну, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди при условии одобрения судом предъявить все имеющие отношение к делу показания, данные перед большим жюри" - написал глава Белого дома.

Генпрокурор Бонди оперативно отреагировала в Х, заявив о готовности уже на следующий день передать суду рассекреченные стенограммы заседаний большого жюри.

Вчера американский президент США призывал ФБР обнародовать все материалы по делу Эпштейна.

А издание The Wall Street Journal написало, что в 2003 году Трамп якобы отправил Эпштейну на 50-летие открытку с контуром обнажённой женщины и текстом: "С днём рождения - и пусть каждый день будет ещё одним прекрасным секретом". Трамп после этого решил подать на газету в суд.