Издание The Wall Street Journal опубликовало статью о якобы найденной записке президента США Дональда Трампа, адресованной миллиардеру-педофилу Джеффри Эпштейну к его 50-летию.

В письме "несколько строк машинописного текста, обрамленного в контур обнаженной женщины, которая, по-видимому, нарисована от руки тяжелым маркером".

Внутри контура содержалась стилизованная под диалог записка, написанная от третьего лица:

"Голос за кадром: В жизни должно быть нечто большее, чем просто иметь всё"

Дональд: "Да, есть, но я не скажу вам, что это такое"

Джеффри: "Я тоже не буду, потому что я тоже знаю, что это такое"

Дональд: "У нас есть кое-что общее, Джеффри"

Джеффри: "Да, если подумать, то это так"

Дональд: "Загадки никогда не стареют, ты это заметил?"

Джеффри: "На самом деле, мне было ясно, когда я видел тебя в последний раз"

Трамп: "Друг - это замечательно. С днем рождения, и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом".

Скрин "письма Трампа" издание не публикует.

Трамп опроверг авторство поздравления Эпштейну и заявил, что подает в суд.

"Wall Street Journal напечатал фальшивое письмо, якобы адресованное Эпштейну. Это не мои слова, не то, как я говорю. Кроме того, я не рисую картинки. Я сказал Руперту Мердоку, что это мошенничество, что он не должен печатать эту фальшивую историю. Но он это сделал, и теперь я собираюсь отсудить его задницу и задницу его третьесортной газеты", - написал президент США.

Аналогично высказался вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Извините за выражение, но эта история - полная чушь. WSJ должно было быть стыдно её публиковать. Где это письмо? Вы бы удивились, узнав, что нам его не показывали перед публикацией? Неужели кто-то всерьез верит, что это похоже на Дональда Трампа?", - написал Вэнс.

Миллиардер Илон Маск поддержал Трампа: "Честно говоря, это совсем не похоже на то, что сказал бы Трамп". Он также перепостил ответ ИИ Grok, который считает "письмо Трампа" фейковым.

Ранее мы писали, что сторонники Трампа недовольны тем, что Белый дом не раскрывает всю информацию по делу Эпштейна, который обвинялся в растлении малолетних и организации секс-вечеринок.