Американский миллиардер и бывший чиновник Белого дома Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп должен опубликовать файлы покончившего с собой в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, которого подозревали в организации секс-вечеринок для мировой элиты, как и обещал.

Соответствующая публикация появилась на странице миллиардера в его соцсети Х.

"Серьёзно. Он сказал "Эпштейн" полдюжины раз, одновременно призывая всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте файлы, как и обещали", – написал Маск в ответ на пост в X.

Между тем сторонники Трампа из лагеря MAGA продолжают бить тревогу из-за дела Эпштейна.

Бывший советник президента Стив Бэннон заявил на недавней конференции консерваторов: "Если это замнут, вы потеряете 10% движения MAGA. А если мы потеряем эти 10% сейчас - мы потеряем 40 мест в Конгрессе в 2026-м, мы потеряем президентство".

Еще один экс-советник Трампа Майкл Флинн на том же мероприятии обратился к президенту с предупреждением: "Поймите, дело Эпштейна не исчезнет".

По его словам, пока остаются без ответа ключевые вопросы вроде темы с Эпштейном, "двигаться вперед по множеству других важнейших вызовов, стоящих перед страной, становится гораздо труднее".

Ранее Маск заявил, что бывший советник Трампа есть в "картотеке" педофила Эпштейна.

В свою очередь Трамп говорил, что публикация материалов уголовного дела против Эпштейна может "уничтожить" невинных людей.

Как мы уже писали, у Трампа нарастают проблемы из-за дела Эпштейна. Об этом мы подробно рассказывали в отдельном материале.