В Соединенных Штатах 69% американцев убеждены, что администрация президента США Дональда Трампа скрывает информацию о клиентах финансиста Джеффри Эпштейна, который подозревался в торговле людьми в сексуальных целях.

Такие данные показали результаты опроса Reuters/Ipsos.

Только 6% респондентов не согласны с этим утверждением, а 25% затруднились ответить.

После отказа администрации от обещания обнародовать документы по делу Эпштейна уровень одобрения действий Трампа в этом вопросе составил лишь 17%. Среди республиканцев 35% поддержали позицию президента, 29% выразили несогласие, остальные воздержались от оценки.

Напомним, сегодня Белый дом заявил, что Трамп считает необходимым опубликовать ранее не представленные данные по делу финансиста Эпштейна, если такие документы есть.

Ранее Трамп заявил, что публикация материалов уголовного дела против покончившего с собой в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, которого подозревали в организации секс-вечеринок для мировой элиты, может "уничтожить" невинных людей.

Также президент США возмутился вниманием СМИ и общественности к делу Эпштейна.