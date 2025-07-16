Президент США Дональд Трамп возмутился вниманием СМИ и общественности к делу финансиста Джеффри Эпштейна.

"За шесть месяцев я добился большего, чем, наверное, любой президент в истории нашей страны, а все эти люди при поддержке фейковых новостей и изголодавшихся по успеху демократов хотят говорить только о фальсификации Джеффри Эпштейна. Радикальные леваки-демократы снова играют грязно. Мошенничество и фальсификации – единственное, в чем они хороши. У них нет программы, не получается управлять и выбирать побеждающих кандидатов… Очередной обман мы назовем фальсификация Джеффри Эпштейна. Мои бывшие сторонники ввязались в эту чушь, попались на удочку. Чокнутые леваки обманывали их 8 лет", – сказал президент США.

На днях он заявил, что публикация материалов уголовного дела против покончившего с собой в тюрьме финансиста Эпштейна, которого подозревали в организации секс-вечеринок для мировой элиты, может "уничтожить" невинных людей.

Ранее мы писали, что у Трампа нарастают проблемы с его сторонниками из MAGA из-за дела Эпштейна.