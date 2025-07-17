Президент США Дональд Трамп считает, что Министерство юстиции и ФБР должны опубликовать ранее не представленные данные по делу финансиста Джеффри Эпштейна, если такие документы есть.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

"Президент сказал, что если генеральный прокурор, Министерство юстиции и ФБР располагают любыми дополнительными достоверными сведениями, относящимися к преступлениями Джеффри Эпштейна, то они должны их выложить. Он призвал их это сделать", - сообщила Ливитт журналистам.

Напомним, ранее Трамп заявил, что публикация материалов уголовного дела против покончившего с собой в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, которого подозревали в организации секс-вечеринок для мировой элиты, может "уничтожить" невинных людей.

Также Трамп возмутился вниманием СМИ и общественности к делу финансиста Эпштейна.

Перед этим мы писали, что сторонники Трампа высказывали недовольство тем, что Белый дом не раскрывает всю информацию по делу Эпштейна.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.