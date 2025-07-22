Президент США Дональд Трамп подтвердил возможный визит в Китай и не исключил встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в Белом доме.

Президент США заявил, что получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай и, вероятно, отправится туда в обозримом будущем, хотя точные сроки поездки пока не определены.

"Вчера в Кремле заявили: если он поедет в Пекин в сентябре, они не исключают встречи между ним и президентом Путиным. Возможна ли такая встреча, и когда вы планируете посетить Китай?" – задал вопрос журналист.

"У нас запланировано множество возможных встреч. Председатель Си пригласил меня в Китай, и скорее всего мы действительно поедем туда в обозримом будущем. Это ещё не скоро, но и не слишком далеко. Меня пригласили многие лидеры, и мы примем соответствующие решения уже в ближайшее время", – ответил Трамп.

На днях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для "фиксации результатов большой работы", но время для нее еще не пришло.

На прошлой неделе СМИ писали, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентября.