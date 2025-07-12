Кремль согласится на встречу главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским только после капитуляции Киева.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью англоязычному интернет-изданию The Kyiv Independent со ссылкой на российскую делегацию в Стамбуле.

"Мандат Путина (на стамбульских переговорах – Ред.) – принудить к капитуляции. Их логика противоположна нашей. Мы говорим: давайте установим прекращение огня как вклад в создание условий для встречи лидеров, в создание конструктивной среды, способствующей достижению договорённостей. Они открыто говорят: "Нет, сначала вы принимаете наши требования – капитуляцию – и только потом мы организуем встречу лидеров. А после этого вы занимайтесь реализацией этих требований", – пояснил Кислица.

При этом дипломат считает, что формат стамбульских переговоров с РФ практически исчерпал себя. По словам Кислицы, на встречах делегаций Москва только выдвигает ультиматумы.

"Нет, россияне пришли с мандатом диктовать ультиматум. У них даже не было мандата выслушивать наши аргументы и искать общий язык. Они решительно отвергли возможность безоговорочного прекращения огня до встречи лидеров", – подчеркнул замминистра.

По мнению дипломата, цель Кремля сейчас – забюрократизировать процесс и превратить переговоры во второй "Минск": то есть делегации будут встречаться и терять время без реального результата.

Ранее Зеленский объявил, что его встреча с Путиным приведёт к миру в Украине.

Вместе с этим президент заявил, что переговоров Киева и Москвы пока не будет.