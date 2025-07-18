Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, а также глава КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентября.

Об этом сообщает британская газета The Times.

Пекин объявил о планах отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны парадом на площади Тяньаньмэнь 3 сентября, и Путин уже принял приглашение посетить его.

Поскольку Китай и США были близкими союзниками во время войны, в КНР уже раздаются призывы воспользоваться возможностью и организовать встречу Си, Трампа и Путина в Пекине.

Японское агентства Kyodo пишет, что решение пригласить Трампа китайским руководством уже принято.

"Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлёт миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности", — заявил Цзинь Цаньжун, один из самых известных китайских националистических комментаторов в интервью шанхайскому новостному сайту Guancha.

Отметим, что как раз в начале сентября истекает срок 50-дневного ультиматума о прекращении огня в Украине, который выдвинул Трамп Путину.

Ранее мы разбирали, в чью пользу будет 50-дневная пауза Трампа.