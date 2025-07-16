Встреча стран - владельцев комплексов ПВО Patriot, направленная на поиск дополнительных батарей этих комплексов для Украины, может состояться на следующей неделе, в среду, 23 июля.

Об этом сообщила в Х продюсер Al Jazeera Клауда Таниос со ссылкой на анонимные источники.

"Встреча стран - владельцев ракет Patriot и стран - доноров Украины, целью которой является поиск дополнительных батарей ПВО Patriot для Украины, под председательством главнокомандующего войск НАТО может состояться в среду на следующей неделе, сообщил агентству Reuters источник, близкий к переговорам", - написала Таниос.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил Европе передать Украине свои Patriot и затем заказать в США новые комплексы. Также он предложил Германии купить для Украины пять установок Patriot, о чем сообщали СМИ.

Между тем журналисты пишут, что переговоры о поставках Украине оружия по предложенной американским президентом схеме идут вяло. Все еще отсутствует договоренность, кто и что именно передаст Киеву, поскольку Трамп представил лишь рамочный, а не конкретный план.