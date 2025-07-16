Президент США Дональд Трамп предложил Германии купить для Украины пять установок Patriot. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Президент США набрал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поздно вечером 11 июля после просмотра кадров российских авиаударов по украинским городам, чтобы выразить недовольство Владимиром Путиным. Мерц понял, что терпение Трампа закончилось и он готов принять его предложение - использовать немецкие средства для закупки американского оружия для Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что Германия купит у США для Украины две системы Patriot, а еще одну купит Норвегия.

Отметим, что каждая установка Patriot стоит по миллиарду долларов. Германия в этом году выделяет на Украину 8 млрд евро, большую часть этих средств планировалось потратить на заказы для немецкого ВПК.

Ранее Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже поставляются в Украину в рамках нового соглашения. Поставки идут из Германии, которая заменит переданное оружие, закупив его у Штатов.