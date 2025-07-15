В Киеве не знают, что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, говоря вчера об отправке в страну 17 систем Patriot.

Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий, слова которого приводит леволиберальная газета Великобритании The Guardian.

"Мы точно не знаем... 17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь шла о пусковых установках, то это представляется более возможным", – сказал Скибицкий.

Напомним, мы также вчера писали, что, скорее всего, Трамп говорил о 17 пусковых установках в составе 2-3 батарей Patriot, которые, предположительно, будут переданы Украине Германией и Норвегией.

Война в Украине продолжается 1238-й день. Последние новости с ключевыми событиями 15 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Луганской области войска РФ захватили посёлок Белогоровку – последний населённый пункт региона, находившийся под контролем Украины. На Харьковщине неприятель продвинулся к северу от Купянска и заняли село Красное Первое. Кроме того, отмечено перемещение противника в направлении Боровой – в районе Новомихайловки.

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