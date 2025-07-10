Военные концерны США наращивают производство ракет для Patriot.

Компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies подтвердили немецкому телеканалу n-tv свои планы по ракетам для комплексов ПВО Patriot.



Существует два типа ракет-перехватчиков для систем Patriot: PAC-2 GEM-T (от Raytheon) и PAC-3 MSE (Lockheed Martin).

"Мы последовательно увеличивали объемы производства PAC-3 MSE - с 300 до более чем 500 единиц в год за последние три года", - цитирует n-tv пресс-секретаря Lockheed Martin Эллисон Смит.

В 2025 году планируется произвести на 20% больше ракет, а к 2027 году - рост, по ее словам, будет еще "значительнее".



В свою очередь представитель Raytheon в Европе Эрве Тиллой заявил n-tv, что до 2028 года производство PAC2 GEM-T должно вырасти на 150%. Для этого концерн уже сейчас увеличивает штат сотрудников, занимающихся сборкой боеприпасов. Согласно отчетам Raytheon, в начале 2024 года компания производила около 240 ракет PAC2 в год.

Напомним, по данным СМИ, США отправят Украине только 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а саму систему предложили купить у Германии.

При этом в Вооруженных силах Украины заявили, что если руководство США все же отправит Украине только 10 ракет-перехватчиков Patriot, "это будет просто глупой шуткой", поскольку их не хватит даже для проведения одного боя.