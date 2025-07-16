Переговоры о поставках Украине оружия по предложенной президентом США Дональдом Трампом схеме идут "вяло" - все еще нет договоренности, кто и что передаст.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, европейцы впервые узнали о планах Трампа предложить им отправить свое оружие в Украину и купить взамен оружие у США прямо во время выступления президента США.

Осталось самое сложное - договориться, кто откажется от своих ценных систем, включая Patriot, поскольку Трамп представил лишь рамочный, а не конкретный план. Координироваться поставки будут через программу НАТО по вооружению Украины, расположенную в Германии.

Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия уже пообещали участвовать. Один из чиновников назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию хорошими кандидатами на отправку батареи Patriot в Киев. Хотя Греция и Испания ранее отклоняли такие призывы.

Ранее СМИ сообщали, что Франция и Италия не будут закупать американское оружие для Украины.

Также источники говорят, что США готовы к отправке Украине не только оборонительного, но и наступательного оружия. Напомним, сам президент США опроверг планы поставлять дальнобойные ракеты Украине.

Даст ли Трамп Украине дальнобойное оружие, мы разбирались в отдельном материале.