Россия за 50 дней, отведенных ей президентом США Дональдом Трампом, может пойти в массированное наступление на фронте с применением бронетехники.

Об этом заявил BBC украинский военный аналитик Михаил Жирохов.

Он отметил, что в последние месяцы россияне почти не используют бронетехнику, атакуя ВСУ пешком, на мотоциклах и баги.

"Здесь вопрос может быть в том, что они накапливают их, чтобы прорвать фронт… У меня создается такое впечатление, что россияне собрали для этого 100-120 тыс. человек и определенное количество танков", - говорит Жирохов.

По его мнению, неожиданный бронетанковый удар в ближайшие полтора месяца параллельно с отвлекающей дополнительной атакой на другом участке фронта может дать Кремлю шанс прорвать линии обороны ВСУ. На этом может закончиться большое наступление РФ, которое началось еще осенью 2023 года.

Ранее издание Axios сообщало, что Путин сказал Трампу о намерении пойти в большое наступление в ближайшие 60 дней.

В чью пользу будет 50-дневная пауза Трампа, мы разбирались в отдельном материале.