Президент США Дональд Трамп уже несколько раз заявил, что США не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты.

Это противоречило публикациям в СМИ накануне, которые говорили, что одним из главных элементов возобновления поставок оружия будет передача Украине дальнобойных ракет ATACMS и JASSM. Причем ряд изданий даже написали, что Трамп спросил у Зеленского, почему он до сих пор не ударил по Москве и Санкт-Петербургу, как бы подталкивая Киев к таким ударам.

Позже это опроверг лично Трамп, заявив, что Украина не должна бить по Москве.

Что это значит

Может быть две версии.

Первая - Трамп действительно не хочет поставлять дальнобойные ракеты Украине, опасаясь эскалации в отношениях с Россией, вплоть до угрозы прямого ядерного столкновения.

Вторая - Трамп уже принял решение поставлять ракеты, но хочет сделать это скрытно. Поставки будут "замаскированы" под производство украинских ракет. Ранее такая же версия ходила и по поводу поставок немецких "Таурусов". Хотя понятно, что после ударов или немецкими, или американскими ракетами по РФ, пусть и "переименованными" в украинские, их реальное происхождение будет легко обнаружить. То есть особой скрытности обеспечить не удастся.

На самом деле вопрос о поставках дальнобоя сейчас один из ключевых. Сами по себе на ход боевых действий на фронте эти ракеты не окажут сильного влияния (хоть и могут нанести существенные потери РФ), также как осенью 2022 года массированные ракетные удары РФ по Украине не остановили наступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях.

Однако важность этого фактора в другом - он может привести к резкой эскалации в отношениях РФ и США, полностью прервав любой переговорный процесс между ними и поставив две крупнейшие ядерные державы на грань войны ещё до истечения срока 50-дневного ультиматума Трампа. Как минимум поставки дальнобойных ракет с ударами по РФ окончательно втянут нынешнего президента США в войну в Украине, превратив ее из "войны Байдена" в "войну Трампа".

Собственно, этим, вероятно, и объясняются последние "смягчающие" заявления Трампа с опровержениями по дальнобою, которые звучали вчера.

В то же время и в самих Штатах, и в Европе есть немало сил, которые стремятся убедить Трампа предоставить Украине ракеты максимальной дальности, сняв по ним все ограничения. В том числе чтобы обнулить даже теоретическую возможность каких-либо компромиссов США с РФ и не дать Штатам "отойти в сторону" от войны.

Подобные стремления есть, естественно, и у Киева. Вчера большой резонанс вызвало заявление известного украинского публициста Виталия Портникова.

Он признал, что передача США дальнобойных ракет ВСУ с последующим ударом по Москве может привести к ядерному удару России по Украине и даже к третьей мировой войне.

Но видит в этом и позитив: "В случае ядерного удара по Украине Трамп может и сам вступить в войну с Россией. Это не значит, что через 50 дней начнется Третья мировая, но скорость, с которой мы к ней приближаемся, точно растет. И да, Третья мировая война – один из возможных сценариев сохранения украинской государственности. Ибо в глобальном огне легче выжить на периферии".

Очевидно, что логика его заявлений предельно странная. Так как если нынешняя война в Украине перерастет в третью мировую, то Украина будет в ней не периферией, а эпицентром. Что может привести к полному уничтожению страны (с учетом вероятности использования ядерного оружия). Причем вне зависимости от того, чем война закончится в мировом масштабе. Не говоря уже о том, что даже после ядерного удара по Украине далеко не факт, что Трамп и НАТО решат вступить в войну с РФ. А если не решат, то украинцы окажутся один на один с ядерной Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями (их мы описывали здесь).

Но тем не менее мысли, подобные тем, что высказал Портников, распространены в Киеве и в определенных кругах на Западе. И их сейчас активно пытаются транслировать и Трампу.