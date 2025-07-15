Третья мировая война - это сценарий сохранения украинской государственности.

Так считает журналист Виталий Портников.

По его мнению, 50-дневный ультиматум президента США Дональда Трампа повышает вероятность российского ядерного удара по Украине.

"Действия Трампа через 50 дней могут быть более серьезными. Да, он не начнет с действий своими руками - сначала будет действовать нашими. Включая передачу дальнобойных ракет с требованием ударить по Москве", – написал он в Фейсбуке.

"Может ли это привести к ядерному удару со стороны России? Да, может... В случае ядерного удара по Украине, Трамп может и сам вступить в войну с Россией. Это не значит, что через 50 дней начнется третья мировая, но скорость, с которой мы к ней приближаемся, точно растет. И да, третья мировая война – один из возможных сценариев сохранения украинской государственности. Ибо в глобальном огне легче выжить на периферии", – добавил он.

О том, каковы могут быть последствия "ядерного" сценария и почему он является катастрофическим для Украины, мы писали в отдельном материале.

Также мы разбирали варианты развития событий после вчерашних заявлений Трампа.