Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил президенту США Дональду Трампу на его пост с угрозами российскому лидеру Владимиру Путину.

Соответствующее сообщение Медведев опубликовал в соцсети X.

"Я знаю только одну действительно плохую вещь – это третья мировая. Надеюсь, Трамп это понимает!" – написал замглавы российского Совбеза.

Напомним, Трамп заявил, что Путин "играет с огнем", а также заявил, что "если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей".

Ранее мы уже писали, что одной из причин, которая может остановить Трампа от ужесточения санкций против РФ является угроза того, что Россия воспримет это как объявление войны, что может привести к ядерному конфликту.

Между тем война в Украине идет 1189-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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