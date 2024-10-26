Немецкая оборонная компания Rheinmetall построила в Украине производственную линию и планирует запустить ещё три.

Об этом заявил директор компании Армин Паппергер в интервью "ТСН".

"Дела продвигаются. Первый завод уже готов. Второй на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет", – комментирует Паппергер.

"Производственная линия №1 будет нацелена на танки. Способности порохового производства и боеприпасов будут направлены на двойное или даже тройное производство по стандартам НАТО, которых у вас нет на данный момент. Ведь ваша производственная линия до сих пор имеет старые советские стандарты. Это будут выдающиеся технологии в будущем. Также будет изготовление артиллерии и боеприпасов для танков. Большего сказать не могу", – сообщил глава компании.

Между тем заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударом по заводу Rheinmetall, который открылся в Украине.

"Как и обещали ранее, с нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее концерн Rheinmetall хотел собирать в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger.

По словам представителя компании, у них много Leopard-1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger с 35-мм пушкой.

Напомним, в Украине открылся первый цех Rheinmetall по ремонту бронетехники для ВСУ.