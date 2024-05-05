Немецкий концерн Rheinmetall пообещал Украине прототипы снарядов дальнобойностью 100 километров
Украина получит от немецкого оборонного концерна Rheinmetall прототипы артиллерийских снарядов, способных поражать цели на расстоянии 100 километров.
Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер в ходе мероприятия в Индустриальном клубе Дюссельдорфа, передает немецкое издание Handelsblatt.
По словам Паппергера, концерн планирует предоставить Украине сотни тысяч боеприпасов, среди которых будут и дальнобойные прототипы.
"Артиллерия меняет правила на поле боя", - отметил Паппергер.
Как сообщает военный портал Defense Express, речь, вероятно, идет о прототипе дальнобойного артиллерийского снаряда 155-го калибра под названием Vulcano. Еще в прошлом году стало известно, что Германия передает ВСУ лазерные подсветители для версии Vulcano, способной лететь на 70 километров.
Ранее мы писали, что Украина увеличила производство дальнобойных беспилотников в десять раз.
Также сообщалось, что Украина хочет в 10 раз увеличить производство ракет "Нептун" и повысить их дальнобойность до 1000 километров. Данные ракеты изначально были противокорабельными, но была создана модификация и для ударов по наземным целям.