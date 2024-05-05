Украина получит от немецкого оборонного концерна Rheinmetall прототипы артиллерийских снарядов, способных поражать цели на расстоянии 100 километров.

Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер в ходе мероприятия в Индустриальном клубе Дюссельдорфа, передает немецкое издание Handelsblatt.



По словам Паппергера, концерн планирует предоставить Украине сотни тысяч боеприпасов, среди которых будут и дальнобойные прототипы.

"Артиллерия меняет правила на поле боя", - отметил Паппергер.

Как сообщает военный портал Defense Express, речь, вероятно, идет о прототипе дальнобойного артиллерийского снаряда 155-го калибра под названием Vulcano. Еще в прошлом году стало известно, что Германия передает ВСУ лазерные подсветители для версии Vulcano, способной лететь на 70 километров.

Ранее мы писали, что Украина увеличила производство дальнобойных беспилотников в десять раз.

Также сообщалось, что Украина хочет в 10 раз увеличить производство ракет "Нептун" и повысить их дальнобойность до 1000 километров. Данные ракеты изначально были противокорабельными, но была создана модификация и для ударов по наземным целям.