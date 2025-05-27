Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о России и сказал, что российский лидер Владимир Путин "играет с огнем".

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей - и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнём!" - заявил Трамп.

Напомним, вчера Трамп раскритиковал Путина в контексте новых обстрелов Украины.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он полностью сошел с ума!" - написал глава Белого дома.

В Кремле отреагировали на это заявление, связав с "эмоциональной перегрузкой" президента США.

О том, что означают высказывания Трампа, мы рассказывали в нашем материале.

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