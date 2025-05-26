Несмотря на свои последние жесткие заявления в адрес российского лидера Владимира Путина, президент США Дональд Трамп не демонстрирует стремления надавить на него, а дает понять, что отходит от войны в Украине.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на нескольких внешних экспертов и бывших правительственных чиновников.

Как сообщает издание, при этом Трамп эпизодически настаивает, что он "абсолютно" рассматривает санкции против РФ, в том числе в воскресенье. Но он, отмечают источники NYT, после разговора с российским президентом Владимиром Путиным ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на РФ и вводить жесткие санкции.

Источники отметили, что Трамп также дал понять, что отказывается от приверженности, о которой он заявил лидерам Франции, Германии и Британии ранее, касающейся возможности присоединения к их санкционным ограничениям против РФ.

Напомним, Трамп прокомментировал последние массированные атаки по Украине, написав в соцсети, что Путин сошел с ума.

В Кремле отреагировали на это заявление, связав с "эмоциональной перегрузкой" президента США.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Дональд Трамп понимает, что Владимир Путин обманул его, говоря о своей готовности к миру.